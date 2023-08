Adrians Lüge: Bachelorette Jenny schaut ab jetzt genauer hin

Jennifer Saro zieht ihre Schlüsse! Die Influencerin erlebte als diesjährige Bachelorette bereits einige bewegende Momente – sowohl positive als auch negative. In letztere Richtung ging es am Mittwochabend: Nachdem Adrian Alian (27) eigentlich nur ihre Hand geküsst hatte, sprach er vor den anderen Kandidaten von einem Kuss. Die Lüge flog in der Nacht der Rosen auf und hinterließ auch Jenny sprachlos. Gegenüber Promiflash erklärt die Beauty nun: Die Schwindelei machte sie hellhörig...

"Tatsächlich habe ich ihn als sehr ehrlich eingeschätzt und auch genau dafür wertgeschätzt", schildert die Mutter eines Sohnes im Promiflash-Interview ihre Gefühlslage und ergänzt: "Diese Aktion lässt mich aber noch mal genauer hinsehen und meine Einschätzung überdenken." Adrians emotionale Reaktion auf die aufgeflogene Lüge habe sie durchaus verstehen können – dennoch habe das Ganze ein schlechtes Gefühl hinterlassen: "Insgesamt war mir das alles etwas unangenehm."

Dass er den anderen Männern einen Kuss vorgegaukelt hatte, beichtete Adrian Jenny zudem nicht persönlich – der 27-Jährige wurde von seinem Mitstreiter Oguzhan Gencel vor den Augen der YouTuberin damit konfrontiert. "Du hast mich gefickt vor der", schimpfte Adrian anschließend voller Wut.

