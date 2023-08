Tom Parker wäre 35 geworden: Witwe Kelsey wird emotional

Heute ist für Kelsey Parker ein besonders schwerer Tag. Die Autorin musste im vergangenen Jahr für immer Abschied von ihrem Ehemann Tom Parker (✝33) nehmen. Der The Wanted-Star hat den Kampf gegen den Krebs nicht gewinnen können. Kurz vor seinem Tod war er sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. Heute hätte der Musiker seinen 35. Geburtstag gefeiert – Kelsey meldete sich zu diesem Anlass mit rührenden Worten.

Sowohl in ihrem Instagram-Feed als auch in ihrer Story teilte die zweifache Mutter eine Reihe gemeinsamer Fotos und Videos. Darunter heißt es unter anderem: "Wir vermissen dich jeden Tag, aber diese Tage sind härter. Alles Gute zum Geburtstag." Sie habe sogar Bauchschmerzen gehabt, weil sie ihn so sehr vermisse: "Ich wünschte, er könnte hier sein und seinen Geburtstag mit uns allen feiern, einen Kuchen essen, lachen." Tom sei für immer ihr Superheld. Außerdem besuchten Kelsey und ihre Kids Aurelia und Bodhi eine Bank, die ihrem geliebten Familienmitglied gewidmet ist, und legten dort Blumen nieder.

Toms Tod belastet Kelsey immer noch sehr: "Das ist nicht die Zukunft, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Deshalb mache ich mir keine Gedanken über die Zukunft." Stattdessen versuche sie, jeden Tag zu leben und das Bestmögliche daraus zu machen.

Getty Images Tom und Kelsey Parker bei einer Premiere, März 2016

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seinen Kindern Aurelia Rose und Bodhi

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau und ihrem Kind

