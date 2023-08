Danniella Westbrook vertickt ihre alten Implantate im Netz

Da hatte Danniella Westbrook (49) aber einen ziemlich ungewöhnlichen Einfall! Die Schauspielerin hat sich in der Vergangenheit mehreren Beauty-Eingriffen unterzogen. Erst vor wenigen Monaten hatte sie sich ihr Gesicht operieren lassen. Jetzt sind zum wiederholten Male die Brüste dran. Ihre alten Implantate möchte Danniella aber offenbar nicht einfach so wegschmeißen. Sie bietet das ausgediente Füllmaterial ihrer Brüste jetzt auf Only-Fans an – für einen stolzen Preis!

"Ich habe mir meine Implantate herausnehmen lassen und verkaufe sie auf OnlyFans und hoffe auf etwa 40.000 Pfund, wie aufregend", verriet die 49-Jährige im Interview mit Mail Online. Ob sie bereits Interessenten hat, die bereit sind, für die Implantate umgerechnet rund 46.250 Euro zu bezahlen, ließ sie offen. Sie sei bereits in Istanbul, wo der nächste Eingriff durchgeführt werden soll: "Ich bin hier in der Türkei, wo ich mich am wohlsten fühle. Sie haben mein Vertrauen in eine Operation in der Türkei wiederhergestellt – Gott sei Dank, nachdem ich das letzte Mal hier war."

Ende des vergangenen Jahres hatte Danniella in einer türkischen Klinik eine schlimme Erfahrung machen müssen. Ihre Gesichts-OP sei ohne Betäubung durchgeführt und ihre Wunden mit nicht auflösbarem Angeldraht genäht worden. Außerdem soll sie der Chirurg während des Eingriffs geschlagen haben. Ein Assistent kassierte zudem angeblich ihr Handy ein. "Es war wirklich beängstigend", erinnerte sich die einstige "EastEnders"-Darstellerin.

Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Danniella Westbrook im Dezember 2022 in London

Danniella Westbrook, Schauspielerin

