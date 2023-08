Wie hat Simone Ballack ihren neuen Freund kennengelernt?

Simone Ballack (47) und Heiko Grote erinnern sich an ihre Kennenlerngeschichte zurück. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und der Hotelunternehmer sind seit knapp einem Monat ein Paar. Eigentlich wollten sie ihre Beziehung noch gar nicht öffentlich machen, aber nachdem Knutschfotos aufgetaucht waren, sahen sie sich offenbar gezwungen dazu. Doch wann und wie hat Heiko und Simones Liebe eigentlich ihren Lauf genommen?

Im Interview mit Bunte schilderten die beiden, dass sie gemeinsame Freunde haben und sich schon lange kennen. "Wir sind auf einem Sommerfest in München erstmals intensiv ins Gespräch gekommen. Da hat mir Simone erzählt, dass sie schon viel länger als alle ahnen von ihrem Ehemann getrennt ist. Perfekt, ich war auch Single", erinnerte sich Heiko. Sie hätten sich auf Anhieb gut verstanden und bis spät in die Nacht unterhalten. Simone sei danach erst mal eine Woche mit ihren Kindern im Urlaub gewesen, aber habe über WhatsApp und Telefon intensiv Kontakt mit ihm gehalten. "Seitdem haben wir uns jeden Tag gesehen, uns gesagt: schauen wir mal, was daraus wird. Dass es uns beide so schnell erwischt, damit hätten wir nicht gerechnet", staunte der 55-Jährige.

Heiko ist von seiner Simone offenbar hin und weg: "Was mich am meisten an Simone fasziniert, ist ihre Power und sie ist wunderschön! Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Mit Simone habe ich eine Partnerin gefunden, mit der es in allen Bereichen passt." Sie hätten auch den gleichen Humor, was ihm sehr wichtig sei.

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Simone Mecky-Ballack im November 2022

Anzeige

ActionPress Simone Mecky-Ballack, Unternehmerin

Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden bald auch auf Social Media mehr von ihrer Liebe preisgeben? Ja, davon bin ich überzeugt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de