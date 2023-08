Molly-Mae Hague dachte, ihr Verlobter Tommy Fury betrügt sie

Molly-Mae Hague (24) ahnte überhaupt nichts. Die britische Influencerin und ihr Liebster Tommy Fury lernten sich in der britischen Version von Love Island kenne und lieben. Im Januar dieses Jahres krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer kleinen Tochter. Vor wenigen Wochen dann endlich der ersehnte Heiratsantrag – der Profiboxer wartete auf einer mit Blumen dekorierten Klippe mit seiner Tochter auf dem Arm auf seine Liebste. Doch Molly-Mae vermutete an diesen Tag, dass Tommy sie betrügt.

Via YouTube erzählt die 24-Jährige, dass Tommy ihr nicht erlaubt, auf sein Handy zu schauen – dies machte sie sofort stutzig und ließ sie das Schlimmste vermuten. Sie dachte sich: "Warum ist er so komisch mit seinem Handy? Ich dachte an die schlimmste Möglichkeit. Ich starrte aus dem Fenster, als wäre ich in einem traurigen Film. Aber ich wusste nicht, dass er auf dem Telefon alle Bilder von der Verlobung gespeichert hatte."

Doch dann endlich die Erleichterung. Im Netz teilte die frisch Verlobte einige Schnappschüsse von ihrem romantischen Heiratsantrag – dabei fällt vor allem ihr gigantischer Verlobungsring direkt ins Auge. Schmuckexpertin Laura Taylor äußerte sich daraufhin gegenüber The Sun zu dem Fünf-Karat-Diamanten: "Was den Wert des Rings angeht, so würde ich ihn auf über 600.000 Pfund [ca. 700.000 Euro] schätzen."

Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juli 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de