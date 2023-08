Weshalb bekam Oguzhan trotz Drama eine Bachelorette-Rose?

Oguzhan konnte sich noch einmal retten! Der Hamburger kämpft derzeit um das Herz der Bachelorette Jennifer Saro. Der Hottie konnte bislang zwar nicht mit einem Einzeldate auf sich aufmerksam machen – doch dafür ist der 27-Jährige in der vergangenen Folge mit seinem besitzergreifenden Verhalten negativ aufgefallen. Auch das Gespräch mit Jenny lief nicht so wirklich rund. Trotzdem bekam Oguzhan eine Rose.

"Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, was auch völlig normal ist. Ich denke, sie hat das Ganze noch mal verinnerlicht und reflektiert", erzählt der Hottie im Interview mit Promiflash. "Wie Jenny es sagte: ein Auf und Ab. Für Jenny ist es aber wichtig, einen Mann zu haben, der weiß, was er will und auch kein Langweiler ist. Ich kann ihr viel bieten, das weiß sie. Mein Problem ist aber glaube ich, dass ich nicht alles so gut in Worten verpacken kann und dadurch missverstanden werde", glaubt Oguzhan den Grund seines Weiterkommens zu wissen.

Seine kleine Diskussion mit Jenny findet er im Nachhinein gar nicht schlimm: "Klar, das sind Themen, die mir persönlich wichtig sind, nicht weil ich eifersüchtig bin, sondern fürsorglich." Dennoch seien seine Gefühle in der Nacht der Rosen sehr durchwachsen gewesen und er habe gehofft, in die nächste Runde zu kommen.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, Bachelorette-Kandidat 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Anzeige

RTL Oguzhan und Adrian bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de