Erste Details zu Sinéad O'Connors (†56) Beerdigung bekannt

Wann und wie soll Sinéad O'Connor ihre letzte Ruhe finden? Die Sängerin war Ende Juli im Alter von 56 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bislang unklar. Die Autopsie wurde vor wenigen Tagen abgeschlossen – ob und wann die Ergebnisse veröffentlicht werden, ist nicht bekannt. Sinéads Körper ist inzwischen wieder bei ihrer Familie. Jetzt gibt es auch erste Infos zu ihrer Beisetzung.

In einem Statement, das unter anderem Mirror vorliegt, geben die Angehörigen bekannt, dass die Beerdigung am Dienstag stattfinden wird. Vor der privaten Beerdigung soll es ab 10:30 Uhr Ortszeit einen Trauerzug entlang der Strandpromenade im irischen Wicklow geben. Dieser soll auch an Sinéads Haus in der Strand Road in Montebello vorbeiführen, wo sie 15 Jahre lang gewohnt hatte. "Sinead liebte das Leben in Bray und die Menschen dort. [...] Mit dieser Prozession möchte ihre Familie die Liebe der Menschen in Co Wicklow und darüber hinaus würdigen, seit sie letzte Woche an einen anderen Ort gegangen ist", heißt es in der Erklärung.

Anfang 2022 hatte Sinéad die Beerdigung ihres Sohnes miterleben müssen. Der 17-jährige Shane hatte sich das Leben genommen. Nach seinem Tod hatte die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin auf X angekündigt, keine Konzerte mehr zu spielen: "Ich möchte nur sagen, dass die Vermutungen, dass es dieses oder nächstes Jahr oder jemals wieder Auftritte geben wird, falsch sind."

Anzeige

Getty Images Die Sängerin Sinéad O'Connor

Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor bei der Beerdigung ihres Sohnes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de