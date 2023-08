Tim Mälzer trinkt seit mehreren Monaten keinen Alkohol mehr

Tim Mälzer (52) lässt das Glas Wein zum Essen erst mal sein. Der TV-Koch hatte in der Vergangenheit immer wieder über seinen teilweise hohen Alkoholkonsum gesprochen. Im Dezember des vergangenen Jahres stand er beim Weihnachts-Special von Kitchen Impossible sogar besoffen vor der Kamera. Auch auf Aftershow-Partys hat er wohl häufiger nicht wenig getrunken. Seit einer Weile ist Tim allerdings alkoholfrei unterwegs!

Bei "Grill den Henssler" erzählte der Hamburger, dass er seit vier Monaten eine Alkoholpause mache. Die Moderatorin Laura Wontorra (34) hakte daraufhin nach, was das schwerste daran sei. Doch Tim erklärte: "Das fällt mir ehrlicherweise gar nicht schwer, muss ich sagen." Das Einzige, was ihn an der aktuellen Situation störe, sei, dass er sich jetzt an den Vortag erinnern könne. "Und das macht mir das Leben manchmal schwer", scherzte der 52-Jährige.

Tims Alkoholkonsum hatte einst heftige Ausmaße angenommen. 2018 hatte er Jenke von Wilmsdorff (57) in dem RTL-Format "Jenke über Leben" erzählt, dass er in fünf Jahren fast 500 Sendungen gemacht habe. Dadurch sei er in eine Art Burnout gerutscht. Um Dampf abzulassen, habe er sich damals ins Nachtleben gestürzt. "Wer säuft und noch sagen kann, wie viel er säuft, hat nicht gesoffen", vergegenwärtigte sich der Gastronom. Nach einem Zusammenbruch im Studio habe er sich dann eine Auszeit genommen.

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer und Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer, Kochprofi

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer, TV-Koch

