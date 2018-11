Er ist für seine frechen Sprüche und fiesen Sticheleien bekannt! Tim Mälzer (47) ist seit Jahren ein erfolgreicher TV-Koch und stellt sich liebend gern immer wieder neuen karrieretechnischen Herausforderungen. Ob in seiner eigenen Sendung Kitchen Impossible oder im Duell gegen Steffen Henssler (46) bei Grill den Profi – am Herd läuft er einfach zu Hochtouren auf. Doch hinter dem Gourmet liegen schwere Zeiten. Während seiner Fernseh-Laufbahn fiel er offenbar mental in ein tiefes Loch. Nun sprach Tim ganz offen über sein Burnout.

Am Freitagabend stellte sich Tim einer Challenge der ganz besonderen Art. Zusammen mit Fernseh-Reporter Jenke von Wilmsdorff (53) kämpfte er sich im Rahmen des neuen RTL-Formats Jenke über Leben durch die Wildnis Südafrikas. Nach den Abenteuern des Tages ließen die beiden Männer in der Sendung den Abend am Lagerfeuer ausklingen. Dabei verriet der 47-Jährige seinem Begleiter mehr über seine Vergangenheit. "Ich bin ja mal in eine Art Burnout gerutscht", erzählte Tim. Er habe fast 500 Sendungen in drei Jahren gemacht und sei dadurch wahnsinnig einsam geworden. So habe er keinen Kontakt zu Familie oder Freunden gehabt und sich stattdessen nach Feierabend ins Nachtleben gestürzt, um Dampf abzulassen. Auf die Frage, wie viel Alkohol er dabei getrunken habe, antwortete er nur: "Wer säuft und noch sagen kann, wie viel er säuft, hat nicht gesoffen." Als er schließlich im Fernsehstudio zusammenbrach, habe er erkannt, dass er eine Auszeit brauche.

Aus dieser Erfahrung lernte der Promi-Koch offenbar. So versuche er jetzt, vieles besser zu machen und an sich zu arbeiten. "Aber für hier und jetzt bin ich mit mir für das, was ich bin, wer ich bin und wie ich bin, auf einem ganz hohen Level der Selbstzufriedenheit", betonte Tim.

MG RTL D Tim Mälzer und Jenke von Wilmsdorff in Afrika für "Jenke Über Leben!"

MG RTL D Jenke von Wilmsdorff und Tim Mälzer in Afrika für "Jenke Über Leben!"

Becher/WENN.com Tim Mälzer beim einjährigen Jubiläum seines Restaurants in Hamburg

