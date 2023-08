"Comeback": Jada Pinkett-Smith freut sich über Haarwuchs!

Sie freut sich über die positive Entwicklung! Die Schauspielerin Jada Pinkett-Smith (51) schuf sich an der Seite ihres Ehemannes Will Smith (54) ein erfülltes Leben. Neben einer erfolgreichen TV-Karriere erfreut sich die Powerfrau an ihren beiden Kindern, die ebenfalls in der Unterhaltungsbranche tätig sind. Darüber hinaus geht die Beauty offen mit ihrem krankheitsbedingten Haarausfall um und macht damit anderen Betroffenen Mut. Nun zeigt Jada, dass ihre Haare allmählich nachwachsen!

Auf Instagram postet die zweifache Mutter zwei Selfies, die den Progress ihres Haarwuchses zeigen sollen. Dazu schreibt sie: "Das Haar verhält sich, als würde es ein Comeback feiern wollen! Ich habe immer noch ein paar kahle Stellen, aber – wir werden sehen." Erklärend fügt sie hinzu, dass das erste Bild ihren Kopf vor einiger Zeit abbildet, während das zweite ihren aktuellen Schopf darstellt.

Der Haarausfall der Schauspielerin hatte vor allem während der Oscar-Verleihung 2022 für Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem der Moderator Chris Rock (58) einen unangebrachten Witz auf Kosten von Jadas Optik gemacht hatte, hatte deren Ehemann Will dem Comedian live im Saal eine Ohrfeige verpasst. Die Bilder von dem Eklat waren damals um die Welt gegangen.

jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith im August 2023

Getty Images Jaden Smith, Jada Pinkett-Smith und Will Smith, 2022

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith, 2015 in Hollywood

