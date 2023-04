Oscar-Ohrfeige: Hat Will Smith sich doch nicht entschuldigt?

Gab es nach der Oscar-Klatsche doch keine persönliche Entschuldigung? Bei den Oscars im vergangenen Jahr kam es zum Eklat. Will Smith (54) verpasste Chris Rock (58) auf der Bühne der bekanntesten Awardshow wegen eines unangebrachten Witzes über Wills Frau Jada Pinkett-Smith (51) eine Ohrfeige. Daraufhin erklärte Will in einem Video, dass er sich bei Chris für die Aktion entschuldigen und sich mit ihm treffen wolle. Chris' Bruder Tony behauptet jetzt das Gegenteil!

Im "Big Boy TV"-Podcast gab Tony jetzt mehr Details zu dem ereignisreichen Abend und dem, was danach folgte, preis. "Will hat sich auch nie bei Chris gemeldet, um mit ihm zu sprechen, das hat er in seinem Video gesagt, aber das stimmt nicht", erklärte der Schauspieler. Darüber hinaus beschrieb er, dass nach der Ohrfeige niemand für seinen Bruder da gewesen sei, sich aber alle um Will kümmerten. Tony selbst habe Will seitdem auch nicht mehr gesehen, was ihn angeblich verwundert – er hätte gedacht, sie könnten besser mit der Situation umgehen.

"Es geht um meinen Bruder. Viele denken, ich spreche nur weiterhin darüber, um bekannter zu werden. Aber hier geht es um Familie, nichts anderes", erläutert er weiter. Als Kind habe man ihm beigebracht, dass wenn eines seiner Geschwister in Streitigkeiten gerät, das auch seine Kämpfe sind. Chris' Netflix Special war letztendlich auch eine Erklärung seines Blickwinkels.

Getty Images Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Getty Images Will Smith, Schauspieler

