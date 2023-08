Kevin Costner nimmt per Video an Unterhaltsverhandlung teil

Geht er seiner Noch-Frau etwa aus dem Weg? Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) gaben vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt. Seitdem liefern sie sich einen öffentlichen Rosenkrieg und streiten vor allem um ihr gemeinsames Haus und das Vermögen. Um die Unterhaltszahlungen für ihre drei Kinder zu regeln, will Christine ihren Ex nun bei einer Beweisanhörung vor Gericht sehen – doch Kevin wird seiner Noch-Frau dabei nicht persönlich in die Augen schauen können!

Laut Radar Online soll die 49-Jährige den Richter gebeten haben, "alle Zeugen" dazu zu zwingen, persönlich bei der Unterhaltsanhörung zu erscheinen. Doch Kevin scheint dies nicht möglich zu sein – sein Anwalt erklärt, dass der Hollywoodstar durch seine Arbeit verhindert sei. Ganz ohne ihn werden seine Vertreter aber nicht verhandeln. Der Richter habe dem "Yellowstone"-Darsteller erlaubt, per Videoanruf über die Plattform Zoom teilzunehmen. Es soll wohl geprüft werden, wie hoch sein Jahreseinkommen ist, um dann eine Summe für die Unterhaltszahlungen zu ermitteln.

Nach der Trennung musste Christine aus der Familienvilla ausziehen. Mit ihren Kids wohnte sie übergangsweise in einem kleinen Haus, das vorher für Angestellte genutzt worden war. Laut Daily Mail hat sie jetzt allerdings eine neue Bleibe: Sie soll in einer Vier-Schlafzimmer-Villa wohnen, die etwa 14 Kilometer von ihrem alten Zuhause entfernt ist und monatlich rund 32.000 Euro kostet.

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei der Premieren-Party von "Yellowstone"

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

