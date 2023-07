Kevin Costners Noch-Frau Christine wohnt nun im Personalhaus

Christine Baumgartner (49) ist nicht weit weggezogen! Vor wenigen Wochen hatten die Designerin und Kevin Costner (68) bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Seitdem liefern sich die beiden einen öffentlichen Rosenkrieg, bei dem es vor allem um das gemeinsame Haus geht. Ein Richter beschloss kürzlich, dass die dreifache Mutter die Villa bis zum 31. Juli verlassen muss. Nun ist sie ausgezogen – doch Christine lebt wohl immer noch auf dem Grundstück!

Laut einem People-Insider soll die 49-Jährige nach ihrem Auszug aus der Familienvilla noch auf dem Anwesen ihres Noch-Mannes wohnen – und zwar in einem Haus, das zuvor als Personalquartier genutzt wurde. Das sei aber nur eine vorübergehende Lösung. "Sie sucht immer noch nach einem anderen Haus. Sie bleibt in der Gegend, um das Leben der Kinder nicht zu stören", gibt die Quelle preis. Christine wolle, dass trotz des Liebes-Aus alles so "normal wie möglich" für ihre drei Kids bleibt.

Erst am Freitag war die US-Amerikanerin bei ihrem Umzug abgelichtet worden. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen einige Umzugswagen in der Einfahrt des Anwesens. Während Möbel und Kisten eingeladen wurden, schaute Christine zu. Laut Medienberichten hat die bereits ein Lager angemietet. Womöglich hat sie ihr Hab und Gut nun dort zwischenlagert, bis sie aus dem Personalhaus auszieht.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Ex-Eheleute

Getty Images Christine Baumgartner mit Kevin Costner, Februar 2014

