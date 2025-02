Wegen J.Lo: Kevin Costner will wieder trainierter werden

Kevin Costner (70), der frisch geschiedene Hollywoodstar, hat neue Motivation gefunden, um an seiner Fitness zu arbeiten – und die soll laut dem Magazin OK! niemand Geringeres als Jennifer Lopez (55) sein. Eine Quelle verriet, dass die "On The Floor"-Sängerin mit ihrer beeindruckenden Form und jugendlichen Ausstrahlung einen großen Einfluss auf den "Yellowstone"-Darsteller hat. Schon seit ihrer ersten Begegnung im Dezember letzten Jahres in einer Bar in Colorado sollen die beiden in regelmäßigem Kontakt stehen. Gerüchte über eine mögliche Romanze machen seitdem die Runde, wurden jedoch von beiden Stars bisher nicht kommentiert.

Dennoch scheint Jennifer, ob bewusst oder unbewusst, einen sportlichen Ehrgeiz in Kevin geweckt zu haben. Der Schauspieler hat sich vorgenommen, seinen Körper bis zum Sommer wieder in Hochform zu bringen. Ein durchdachtes Trainingsprogramm in Kombination mit einem strengen proteinhaltigen Diätplan hilft ihm, sein Ziel zu erreichen. Wie eine nahestehende Person berichtete, möchte Kevin zusätzliche Muskelmasse aufbauen und orientiert sich dabei an früheren Zeiten, in denen er ein Sixpack vorzeigen konnte. Sein Personaltrainer und Chefkoch unterstützen ihn auf diesem Weg, während er voller Elan an seiner Transformation arbeitet.

Für Kevin scheint diese sportliche Herausforderung nicht nur physisch, sondern auch emotional eine neue Phase einzuleiten. Nach seiner Scheidung von Christine Baumgartner (50) im Februar 2024 sucht der Vater von sieben Kindern offenbar eine frische Perspektive, und Jennifer könnte diese bieten. Sie selbst ist nach ihrer Trennung von Ben Affleck (52) ebenfalls wieder Single und lässt sich von Kevin mit Blumen und kurzen handgeschriebenen Botschaften verwöhnen. Beide scheinen auf einer Wellenlänge zu sein, und ein Insider verriet, dass sie in regelmäßigem Kontakt stehen und ein gemeinsames Abendessen planen. Kevin, der in Hollywood hohes Ansehen genießt, könnte genau der Mann sein, den Jennifer gerade sucht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Oktober 2021

Anzeige Anzeige