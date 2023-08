Riley Keough spricht erstmals über Erbstreit mit Priscilla

Riley Keough (34) bezieht Stellung. Im Januar war Lisa Marie Presley (✝54), die Mutter der Schauspielerin, ganz unerwartet gestorben. Nach ihrem Tod brach ein großer Streit um den Nachlass aus. Riley sollte das Gesamtvermögen erben –das passte ihrer Großmutter Priscilla Presley (78) allerdings nicht. Mittlerweile haben sich die beiden aber geeinigt. Doch hat ihre Beziehung darunter gelitten? Riley spricht nun erstmals über den Streit mit ihrer Oma Priscilla!

"Alle waren ein wenig in Panik, wie es weitergehen sollte, und es dauerte ein bisschen, um die Details der Situation zu verstehen, denn es ist kompliziert. Wir sind eine Familie, aber es gibt auch eine große geschäftliche Seite in unserer Familie", erklärt die 34-Jährige im Interview mit Vanity Fair den Erbstreit nach dem Tod ihrer Mutter. Mit ihrer Oma verstehe sie sich nach wie vor gut: "Es gab einen kleinen Umbruch, aber jetzt wird alles so sein, wie es war [...]. Alles, was die Presse anders suggeriert, macht mich traurig, denn letzten Endes will sie nur Graceland und die Presley-Familie und das Erbe lieben und schützen."

Wie People berichtete, wurde Riley erst kürzlich die alleinige Verwaltung des Nachlasses ihrer Mutter zugesprochen. Ein Richter stimmte am Freitag einem Vergleich zu, den die "Daisy Jones & the Six"-Darstellerin im Juni ihrer Großmutter Priscilla unterbreitet hatte. Die 78-Jährige bekommt demnach 1.269.000 Euro von ihrer Enkeltochter.

Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, und Riley Keough im Juni 2022

Getty Images Lisa Marie Presley, ihre Mutter Priscilla und ihre Töchter im Jahr 2022

Getty Images Priscilla Presley mit ihrer Enkeltochter Riley Keough

