Freundin für "Ex on the Beach" verlassen? Bocc klärt auf!

Bocc Özsu spricht Klartext! Der ehemalige Love Island-Teilnehmer ist derzeit in der neuen Staffel von Ex on the Beach zu sehen. Dort traf er bereits auf seinen Ex-Flirt Carina und machte ihr klar, sie zurückgewinnen zu wollen. Während der Ausstrahlung meldete sich dann eine Bekannte einer weiteren Ex-Freundin namens Daria und behauptete, der Hottie habe sie wegen der Show verlassen. Nun meldet sich Bocc auch selbst zu Wort!

"Ich hatte mit dieser Person, die jetzt eine Welle schiebt, etwas von nach 'Love Island' bis kurz vor 'Ex on the Beach'", gibt er in seiner Instagram-Story zu. Doch er stellt klar: "Ja, ich habe vor 'Ex on the Beach' mit ihr Schluss gemacht, aber nicht wegen der Show!" Das, was zwischen den beiden gelaufen war, sei für ihn allerdings auch keine richtige Beziehung gewesen. "Ich habe das halt nicht so gefühlt und dann kam 'Ex on the Beach' und ich musste das cutten", erklärt der Realitystar.

Anderer Meinung war allerdings eine enge Bekannte seiner Ex-Freundin. Sie erklärte Promiflash vor wenigen Tagen, dass Bocc einen Plan verfolgt habe. Zunächst habe er eine Trennung mit Daria vorspielen wollen, um dann mit ihr zu "Ex on the Beach" zu gehen – doch dann hatte sich sein Plan offenbar geändert. "Er hatte eine Zusage bekommen und dann Schluss gemacht", berichtet die Insiderin weiter.

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, Reality-Sternchen

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, Reality-Sternchen

