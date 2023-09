Sie ist wohl die neue Freundin von "Ex on the Beach"-Bocc!

Neue Liebe, neues Glück? Bocc Özsu war in diesem Jahr bei Ex on the Beach vor laufenden Kameras zu sehen. In der Villa sorgte der einstige Love Island-Kandidat für ziemlich viel Trubel. Denn: Bei so vielen schönen Single-Frauen fiel es dem Hottie offensichtlich schwer, sich auf eine der Teilnehmerinnen festzulegen. Inzwischen hat der Muskelmann aber wohl seinen passenden Deckel gefunden: Bocc ist offenbar glücklich vergeben!

In einem neuen TikTok-Clip zeigt sich der Realitystar nun vertraut mit einer schönen Unbekannten. Darin ist zu sehen, wie sich die beiden verliebt in die Augen sehen und bis über beide Ohren grinsen. Viel ist über seine Herzdame namens Sonia nicht bekannt, jedoch konnte sich die Beauty mit ihren Outfit-Videos schon eine beachtliche Reichweite von über 40.000 Followern auf der Social-Media-Plattform aufbauen.

In einer aktuellen Story auf Instagram postet die TV-Persönlichkeit zudem einen süßen Schnappschuss mit der Bloggerin – und auch dort kommen die zwei nicht aus dem Strahlen heraus. Der Aufnahme fügt Bocc ein Herz in Weiß und ihren Namen hinzu. Öffentlich bestätigt hat der Influencer die Beziehung bislang allerdings noch nicht.

Anzeige

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu im September 2023

Anzeige

TikTok / soniakrg Bocc Özsu mit seiner Freundin Sonia im September 2023

Anzeige

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, Realitystar

Anzeige

Denkt ihr, Bocc wird sich bald persönlich dazu äußern? Ja, definitiv. Ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de