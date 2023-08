Riley Keough erinnert sich an letzte Begegnung mit Mama Lisa

Der Schmerz sitzt noch immer tief! Im Januar 2023 hatten traurige Nachrichten die Runde gemacht: Lisa Marie Presley (✝54) war im Alter von 54 verstorben und hatte unter anderem ihre Tochter Riley Keough (34) in tiefer Trauer zurückgelassen. Die Schauspielerin spricht nun ganz offen über ihren Verlust und erinnert sich an die letzte Begegnung zurück, die sich zwischen ihr und der Verstorbenen zugetragen hatte: Zu diesem Anlass sah Riley ihre Mutter Lisa zum letzten Mal!

Im Gespräch mit Vanity Fair erzählt die Schauspielerin, wie sie ihrer Mutter auf einer Party für den "Elvis"-Film begegnet war: "Wir aßen zu Abend. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe." Dabei ist der 34-Jährigen ein Detail besonders im Gedächtnis geblieben: "Ich erinnere mich, dass ich daran dachte, wie schön sie aussah, und das war meine stärkste Erinnerung an dieses Abendessen."

Nach dem Tod der Tochter von Elvis Presley (✝42) war ein Erbstreit zwischen Riley und ihrer Großmutter Priscilla Presley (78) ausgebrochen. Der Nachlass der Verstorbenen sollte vollständig an Riley übergehen, was der 78-Jährigen ein Dorn im Auge war. Mittlerweile scheinen sich die Parteien einig geworden zu sein: Während die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin weiterhin als Erbin für das Gesamtvermögen vorgesehen ist, soll ihre Großmutter einer Vergleichszahlung zugestimmt haben.

