Vorwürfe gegen Lizzo: Sechs weitere Personen melden sich!

So langsam wird es eng für Lizzo (35)! Seit einigen Tagen stehen schwere Behauptungen gegen die Musikerin im Raum. Drei ehemalige Background-Tänzerinnen verklagten die "Truth Hurts"-Interpretin: Sie werfen ihr unter anderem Fatshaming, Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vor. Die Angeklagte selbst wehrte sich bereits dagegen und behauptete, die Vorwürfe seien komplett erfunden. Doch nun legen sechs weitere Personen Beschwerde gegen Lizzo ein!

Das berichtet nun NBC. Demnach sollen sich mindestens sechs weitere Menschen gemeldet haben, die zuvor mit der Sängerin gearbeitet hatten. Dabei handele es sich um Tänzerinnen, die mit Lizzo an ihrer Reality-Show "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls" mitgewirkt hatten. Ihre neuen Vorwürfe sollen sich auf ein "sexuell geladenes Umfeld" und "Nichtbezahlung von Mitarbeitern" beziehen. "Einige der Behauptungen, die wir prüfen, könnten verklagbar sein, aber es ist zu früh, um das zu sagen", teilt ein Jurist mit.

Wird es wohl zu einem Prozess kommen? Lizzo scheint sich zumindest keiner Schuld bewusst zu sein. "Ich bin nicht hier, um als Opfer angesehen zu werden, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Bösewicht bin, als den mich die Menschen und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben!", schilderte sie in einem langen Instagram-Statement.

