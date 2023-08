Die Kardashian-Kinder True und Psalm brachen sich ihre Arme!

Autsch, die Kardashians müssen sich um zwei verletzte Kids kümmern! Die Kleinsten der US-amerikanischen TV-Familie sind der ganze Stolz der Keeping up with the Kardashians-Stars: Sowohl Khloé Kardashian (39) als auch ihre Schwester Kim Kardashian (42) zeigen im Netz beispielsweise immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem Nachwuchs sind. Doch im Moment müssen die beiden Mütter wohl einen Schreck verdauen: Khloés Tochter True (5) und Kims Sohn Psalm (4) haben sich nämlich beide einen Knochenbruch zugezogen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Khloé jetzt ein paar Schnappschüsse, auf denen die Cousins jeweils mit einem eingegipsten Arm posieren: True trägt an ihrem rechten Arm einen pinkfarbenen Gips, während Psalms linker Arm in schwarze Bandagen eingegipst ist. Aber wie kam es zu diesen Verletzungen? "Trampolin und Klettergerüst", erklärt Khloé und betont: "Sie hatten diesen Sommer einen Riesenspaß."

True und Psalm sind allerdings nicht die einzigen Mitglieder der Familie, die sich gerade von einer Verletzung erholen müssen – auch Kim hatte sich vor ein paar Wochen eine fiese Blessur zugezogen. Die Unternehmerin berichtete auf Social Media, dass sie sich die Schulter gebrochen und eine Sehne gerissen hat.

Khloé Kardashian und Kim Kardashian im November 2022

True Thompson im August 2023

Kim Kardashian im Juni 2023

