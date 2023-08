Erwischt: Harry Styles und Taylor Russell turteln in London!

Was geht denn da? Der Sänger Harry Styles (29) konnte in der Vergangenheit bereits zahlreichen Promidamen den Kopf verdrehen. Nach seinen Romanzen mit Taylor Swift (33) und Olivia Wilde (39), war der Brite zuletzt mit der kanadischen Schauspielerin Taylor Russell (29) in Verbindung gebracht worden. Neueste Fotos tun ihr Übriges, um die Gerüchte weiter zu befeuern, denn: Paparazzi erwischten Harry und Taylor beim Turteln in London!

Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sieht man den Sänger mit seiner angeblichen neuen Flamme auf einem Presse-Event in London. Die Bilder zeigen, wie Harry der Schauspielerin lächelnd etwas ins Ohr flüstert und sichtlich ihre Nähe sucht. Auch wenn sich die beiden nicht öffentlich küssten, so lässt ihre vertraute Körpersprache eine Romanze durchaus vermuten. Der One Direction-Star stellte die Schönheit sogar seinem guten Freund James Corden (44) vor.

Wie The Sun on Sunday bereits vor Wochen berichtete, sollen Augenzeugen die beiden schon mehrfach gemeinsam gesichtet haben. Offenbar hatte der Brite mit Taylor Zeit in Wien und Barcelona verbracht, während er im Rahmen seiner Welttournee in Europa geweilt hatte. Außerdem soll die Kanadierin bei seinem Auftritt in Wien im Publikum gesehen worden sein.

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images Taylor Russell im März 2023

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

