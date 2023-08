Insider: Das lief wirklich bei Shakira und Lewis Hamilton!

Was läuft wirklich bei den beiden? Schon seit einigen Monaten wird Shakira (46) und Lewis Hamilton (38) nachgesagt, miteinander anzubandeln. Der Grund dafür war eine gemeinsame Bootsfahrt gewesen, bei dem die Sängerin und der Formel-1-Star gemeinsam abgelichtet worden waren. Daraufhin wurden die zwei immer wieder miteinander gesehen. Nun packt die Sängerin Jodi Martin aus: Bei Shakira und Lewis lief mehr als nur Freundschaft!

"Ich habe mit Shakiras Entourage gesprochen und sie bestätigen, dass zwischen Shakira und Lewis immer eine wunderbare Freundschaft bestanden hat", erklärt sie gegenüber DailyMail. Und daraus wurde wohl etwas mehr, wie Jodi weiter ausplaudert: "Zwischen ihnen gab es etwas mehr als nur Freundschaft. Sie wussten ganz genau, dass es nichts Ernstes war und dass es zwischen ihnen völlige Freiheit gab, zu tun, was sie wollten." Anscheinend hatten die beiden einfach nur ein wenig Spaß miteinander.

Spaß hatten die beiden wohl auch bei einer gemeinsamen Party in einem Londoner Club. "Nachdem Lewis in Silverstone den dritten Platz belegt hatte, feierte Shakira mit ihm eine Riesenparty", erzählte ein Klubgänger gegenüber The Sun. Dort sollen sie sich an einem VIP-Tisch prächtig amüsiert haben. "Für zwei Menschen, die sagen, dass zwischen ihnen nichts mehr läuft, wirkten sie sehr vertraut", verrät der Augenzeuge weiter.

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de