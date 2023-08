Wandelnde Red Flag? Bachelorette-Fans genervt von Adrian

Ist er der Richtige? Bei der diesjährigen Bachelorette-Staffel geht es vor allem um eines: Die Eroberung von Jennifer Saros Herz. Doch scheint das für so manchen Kandidaten schwieriger zu sein, als es vielleicht müsste. Vor allem Adrian (27) fällt durch sein Verhalten immer wieder auf – sowohl bei seinen Mitstreitern als auch bei Jenny. Selbst die Zuschauer wirken zunehmend genervt von dem Rosenanwärter. Doch was halten die Bachelorette-Fans wirklich von Adrian?

Auf dem Instagram-Account von "Die Bachelorette" findet die Community deutliche Worte für den Aachener. So heißt es in der Kommentarspalte eines Beitrages, der einen Clip der aktuellen Folge zeigt: "Der ist so eine wandelnde Red Flag. [...] Der gibt mir ganz krasse toxische Vibes." Das besagte Video zeigt den Moment, in dem der 27-Jährige die Bachelorette zur Seite nimmt und sie fragt, ob er ihr zu "toxisch" sei. Während Jenny zunächst zögert, sind die Menschen im Netz beim Thema Adrian offenbar einer Meinung. Mitunter schreiben sie beispielsweise "er macht mir Angst" oder "was für ein unangenehmer Typ".

Obwohl er in der letzten Folge nicht nur für Drama, sondern auch für enorme Verwirrung bei Jenny sorgte, sollte das Liebesabenteuer hier noch nicht für ihn enden. Adrian ergatterte eine der begehrten Rosen. Am Ende verabschiedete sich die Influencerin von Kaan, Alexander und Jesper.

