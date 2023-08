Turbulente Bachelorette-Woche: Diese drei Boys müssen gehen!

Für diese drei ist nun Schluss! In der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette verteilt Jennifer Saro die Rosen. Unter den verbliebenen Kandidaten versucht die Influencerin auch in der aktuellen fünften Folge ihren Traummann zu finden. Nach einer turbulenten Woche mit vielen Dates muss die alleinerziehende Mutter in der Nacht der Rosen eine schwere Entscheidung treffen: Jenny schickt letztendlich diese drei Männer nach Hause!

Jenny verabschiedet sich am Ende der aktuellen Folge von Kaan, Alexander und Jesper, was die Traumfrau folgendermaßen begründet: "Ich habe mich heute für drei Männer entschieden, bei denen ich weiß, dass auch die Zeit nichts mehr an dem jetzigen Stand ändern würde. Man kann Gefühle nicht erzwingen." Kaan findet seinen Exit unverdient, während sich Alex bescheidener gibt: "Ich bin eigentlich ein guter Junge, aber hatte vielleicht nicht genug Zeit, ihr das zu zeigen." Jesper stellt klar, dass er Jenny die Entscheidung nicht übel nehme.

Die alleinerziehende Mutter musste den Jungs in der aktuellen Folge eine Ansage machen. Nachdem mehrere Kandidaten Jennys sexy Outfits kommentiert hatten, hatte sie vor versammelter Mannschaft klargestellt: "Was ich trage, steht nicht zur Diskussion."

RTL Die Kandidaten von "Die Bachelorette" 2023 bei der fünften Nacht der Rosen

RTL Jennifer Saro und Jesper bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

