Warum sprach Renata Lusin so früh über ihre Schwangerschaft?

Sie teilt ihre Erfahrungen! Renata (35) und Valentin Lusin (36) gehen bereits seit Jugendjahren gemeinsam durchs Leben. Im Februar hatten die Let's Dance-Stars bekannt gegeben, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten. Doch kurze Zeit später verlor die gebürtige Russin ihr Baby. Es ist bereits die dritte Fehlgeburt, die das Paar verkraften muss. Nun verrät Renata, weshalb sie mit ihrer Schwangerschaft so zeitig an die Öffentlichkeit ging.

Renata war gerade erst in der sechsten Schwangerschaftswoche gewesen, als sie in der ersten Liveshow von "Let's Dance" die freudigen News verkündet hatte. "Für mich war es ganz klar, dass ich es erzähle. Ich wollte meine Fans und alle Zuschauer nicht anlügen", erzählt die 35-Jährige jetzt in einem Interview mit RTL. Ihren Fans direkt von ihrem Glück zu berichten, war für die Brünette die richtige Entscheidung – genauso wie offen über ihren Verlust zu sprechen: "Dadurch, dass ich es beim dritten Mal erzählt habe, hat es mich mehr geheilt, als den Schmerz alleine zu verarbeiten."

Ihren gemeinsamen Kinderwunsch geben Renata und Valentin dennoch nicht auf. Ob die Beauty es bei einer nächsten Schwangerschaft genauso handhaben würde, wisse sie allerdings noch nicht: "Ich glaube, wenn die Situation wirklich kommt, dann entscheide ich irgendwie spontan. Ich mache das aus dem Bauchgefühl, aus dem Herzen."

RTL Valentin und Renata Lusin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, März 2023

Getty Images Renata und Valentin Lusin, Profi-Tänzer

