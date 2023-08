Was läuft da zwischen Lottie Moss und "Love Island"-Adam?

Ist es etwas Ernstes zwischen ihnen? Lottie Moss (25) und Adam Collard sind in der neuen Staffel der Promi-Datingshow "Celebs Go Dating" zu sehen. Vor einigen Tagen wurden das OnlyFans-Model und der britische Love Island-Star bei einem Date erwischt. Seither wird spekuliert, dass die beiden eine heimliche Beziehung führen. Nun heizen die beiden die Liebesgerüchte weiter an: Lottie und Adam teilen süße Schnappschüsse zusammen!

Auf aktuellen Instagram-Bildern haben es sich Adam und Lottie offenbar hinter den Kulissen von "Celebs Go Dating" gemütlich gemacht. Ein Schnappschuss zeigt die beiden dicht nebeneinanderstehend, während sie sich unter einem Regenschirm vor der Nässe schützen. Auf einer weiteren Aufnahme posieren die Schwester von Kate Moss (49) und der Hottie ziemlich vertraut mit ihren Show-Kollegen für die Kamera. "Die letzten Monate waren wild, emotional und haben so viel Spaß mit diesen Leuten gemacht! Drama und Dating-Desaster, ihr werdet es lieben", schreibt er in einer weiteren Story.

Die hartnäckigen Liebesgerüchte kamen erstmals auf, nachdem die Beauty und die TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen zusammen vor einem Londoner Restaurant Hand in Hand gesichtet worden waren. Wie Daily Mail berichtete, seien die beiden nach dem romantischen Abendessen in ein nahe gelegenes Hotel gegangen.

Anzeige

Getty Images Lottie Moss, März 2023

Anzeige

Instagram / collard_adam Adam Collard und Lottie Moss mit anderen "Celebs Go Dating"-Kandidaten

Anzeige

Getty Images Adam Collard, UK-Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de