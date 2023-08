Kurz nach Trennung: Ist Lottie Moss wieder frisch verliebt?

Hat Lottie Moss (25) wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Im Mai hatte das OnlyFans-Model die Trennung von Daniel Steel öffentlich gemacht. Die beiden waren rund fünf Monate ein Paar – da sie eine Fernbeziehung führten und sich nicht auf einen gemeinsamen Wohnort einigen konnten, hatte ihre Liebe jedoch keine Zukunft. Ist Lottie bereits über Daniel hinweg? Es gibt nun zumindest mehrere Hinweise, dass sie einen britischen Love Island-Star datet!

Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, hatte die Schwester von Kate Moss (49) offenbar ein Date mit Adam Collard, der 2018 an "Love Island"-UK teilgenommen hatte. Die beiden hielten Händchen und wirkten sehr glücklich miteinander. Sie sollen in einem Londoner Restaurant zu Abend gegessen haben und dann in ein nahe gelegenes Hotel gegangen sein. Sowohl Lottie als auch Adam sind in der neuen Staffel der Promi-Datingshow "Celebs Go Dating" zu sehen – ob sie dort als Paar zueinandergefunden haben, ist bislang aber noch nicht bestätigt.

Vor wenigen Wochen war Lottie bereits mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet worden. Ihr unbekannter Begleiter trug ein Hemd und ein helles Jackett, während sich die 25-Jährige für ein schwarzes transparentes Spitzenkleid entschieden hatte.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Juli 2023

Keith Mayhew/Landmark Media Adam Collard, Realitystar

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Model

