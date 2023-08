Bachelorette-Kaan wollte Jenny keine Kleidung vorschreiben!

Hat er sich damit etwa ins Aus geschossen? Kaan kämpfte bei Die Bachelorette um das Herz der Rosenverteilerin Jennifer Saro. Die Influencerin muss zwischen vielen Männern ihren Mister Right auswählen. Bei einem Einzeldate mit Oguzhan wurde die Kleiderwahl der alleinerziehenden Mama unter die Lupe genommen. Das gefiel der Beauty aber so gar nicht. Sie machte eine Ansage und somit war das Thema beendet – bis Kaan sie erneut darauf ansprach. Doch eigentlich wollte er ihr nie etwas vorschreiben.

"Jenny hat die Intention hinter meiner Aussage nicht verstanden, sie hat es komplett falsch aufgenommen", erzählt der Hottie im Interview mit Promiflash. Er habe ihr lediglich wegen der Kommentare der anderen Kandidaten ein positives Gefühl geben wollen, doch das habe sie in den falschen Hals bekommen. "Ich schreibe keiner Frau dieser Welt vor, wie sie sich zu kleiden hat oder was sie machen soll, das ist nicht meine Art", verteidigt er sich. Er habe direkt bemerkt, dass das Gespräch in eine falsche Richtung geht. "Durch Kommunikationsprobleme ist es den Bach runtergegangen", weiß Kaan.

Letztendlich hat es für Kaan nicht gereicht und er musste die Show ohne Rose verlassen. Dennoch hätte er im Nachhinein kaum etwas anders gemacht: "Ich bin mit dem, wie mich gezeigt habe, zufrieden. Bis auf diese eine schlecht formulierte Frage im Freizeitpark." Er hatte Jenny gefragt, ob sie sich denn oft so freizügig kleide wie an diesem Tag.

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

