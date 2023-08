Das war Fata Hasanovićs Reaktion auf ihre Schwangerschaft!

Fata Hasanović (28) gewährt ihren Fans weitere emotionale Einblicke in ihre Reise zum Babyglück! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Izi erwarten im Moment zum ersten Mal Nachwuchs – und allzu lange muss sich das Paar wohl auch nicht mehr gedulden. Der errechnete Geburtstermin ist nämlich bereits im August. Den Endspurt nutzt die Mama in spe, um sich an die Anfänge ihrer Schwangerschaft zu erinnern: So emotional reagierte Fata auf den ersten positiven Test!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die werdende Mutter jetzt diesen emotionalen Clip, der sie sichtlich emotional und gerührt kurz nach ihrem ersten positiven Schwangerschaftstest zeigt. Ihr Glück habe sie anfangs gar nicht fassen können. "Ich saß minutenlang im Bad und dachte immer wieder: 'Nee… nee... Das ist nicht wirklich passiert.' Drei Tests weiter: 'Immer noch positiv... aber nein, doch nicht bei mir? Oder doch?'", schreibt das Model zu dem Posting.

Auch dass sich ihre Schwangerschaft inzwischen schon dem Ende zuneigt, ist für Fata offenbar ziemlich unwirklich. "Ich kann nicht glauben, dass dieser Moment jetzt schon neun Monate her ist", verdeutlicht sie und fügt hinzu: "Hier wird nicht nur ein Kind geboren, es werden auch ganz plötzlich eine Mutter und ein Papa neugeboren."

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Partner Izi

