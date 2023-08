Dirty Talk: Entstand so Britney Spears' Hit "Don't Hang Up"?

Sie holte sich die Inspiration wohl auf die etwas andere Art. Seit den 2000ern gehört Britney Spears (41) zu den berühmtesten Sängerinnen weltweit. Mit Hits wie unter anderem "Gimme More", "Oops!…I Did It Again" oder "Toxic" bringt die Musikerin bis heute ihre Fans zum Kreischen. Nun behauptet der Produzent des Hits, dass Britneys Song "Don't Hang Up" beim Telefonsex entstand!

Im Podcast "The Original Doll" behauptet ihr damaliger Produzent Joshua Schwartz jetzt, dass Britneys Song "Don't Hang Up" während intimer Telefonate mit Colin Farrell (47) entstanden sei. "Ich erinnere mich, dass sie darüber sprach, dass sie die ganze Zeit mit ihm telefoniert, also denke ich, dass der Song daher kommt", erklärt er.

Eine Beziehung zu dem Schauspieler wurde nie offiziell bestätigt. Nach der Trennung von Justin Timberlake (42) wurde Britney knutschend mit Colin in Los Angeles gesichtet. "Wir sind nur Freunde, wir daten nicht. Ich bin einfach ein 26-jähriger Typ, der Single ist und eine gute Zeit hat", machte der gebürtige Ire damals gegenüber den Medien klar.

Getty Images Britney Spears und Colin Farrell im Januar 2003

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Getty Images Colin Farrell und Britney Spears

