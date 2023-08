Erste Fotos: Brody Jenner zeigt sein neugeborenes Baby!

Wie süß! Brody Jenner (39) und seine Frau Tia Blanco gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Monaten hatte der Sohn von Caitlyn Jenner (73) dann freudige Nachrichten verkündet: Er und seine Liebste erwarten ihren ersten Nachwuchs. Vor einigen Tagen hatte das Warten ein Ende und der Realitystar durfte seine Tochter auf der Welt begrüßen. Nun zeigt Brody sogar erste Fotos der kleinen Honey Raye!

Bei Instagram teilt der Bruder von Kylie Jenner (26) niedliche Schnappschüsse des Säuglings. Eins zeigt den frischgebackenen Papa schlafend mit seinem Baby im Arm – auf einem weiteren präsentiert er seinen knapp vier Millionen Followern die Ähnlichkeit der beiden. "Ich liebe meine Mädels!", schreibt er mit zwei roten Herz-Emojis neben das Posting – und die Fans sind begeistert! "Das ist wunderschön. Kümmere dich für immer um diese Mädchen", schreibt ein User.

Doch Brody gibt auch noch ganz andere Einblicke. Denn die Geburt seines Kindes präsentiert er seinen Fans in einem Video. Der Clip zeigt seine Frau während der Wassergeburt, die das Baby danach sofort in den Arm gelegt bekommt. "Mama und Baby sind bei bester Gesundheit. Wir sind so unglaublich verliebt und haben diese kostbare Zeit zusammen als Familie geschätzt", schreibt er.

Instagram / brodyjenner Brody Jenners Baby

Getty Images Brody Jenner im Oktober 2022

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seinem Baby

