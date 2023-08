Riley Keoughs Kindheit auf Michael Jacksons Ranch war schön

Das war Riley Keoughs (34) richtiges Zuhause. Die verstorbene Mutter der Schauspielerin, Lisa Marie Presley (✝54), war von 1994 bis 1996 mit Michael Jackson (✝50) verheiratet. Die 34-Jährige wohnte während der zweijährigen Ehe von Lisa Marie und Michael mit ihrer Mama auf der Neverland Ranch. Der Sänger besaß und bewohnte das Anwesen in Kalifornien von 1988 bis 2005. An ihr damaliges Zuhause hat Riley ausschließlich gute Erinnerungen.

"Um ehrlich zu sein, habe ich mehr Zeit in Neverland als in Graceland verbracht", sagt die Schauspielerin gegenüber Vanity Fair und verglich Michaels ehemaliges Anwesen mit dem ihres Großvaters Elvis Presley (✝42). "Das war ein richtiges Zuhause, während Graceland zu meinen Lebzeiten ein Museum war", fügte sie hinzu. Riley hat trotz der Vorwürfe, die nach ihrer Zeit auf der Ranch folgten, angenehme Erinnerungen an den Kig of Pop und das Anwesen. "Im Nachhinein kann ich sehen, wie verrückt diese Dinge für jemanden von außen sind. Aber wenn du dort lebst, ist es einfach dein Leben und deine Familie." Sie habe Michael wirklich geliebt.

Michael wurde noch zu Lebzeiten mehrfach der Missbrauch von Kindern auf Neverland vorgeworfen. Auch nach seinem Tod rissen die Vorwürfe nicht ab. Der Tänzer Wade Robson (40) versuchte immer wieder seinen mutmaßlichen Missbrauchsfall vor Gericht zu bringen.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson, August 1994

Anzeige

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Michael Jackson, Popstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de