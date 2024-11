Lars Pape verrät: So spannend wird das GZSZ-Spanien-Special

GZSZ-Fans dürfen sich auf etwas ganz Besonderes freuen: Die beliebte Vorabendserie macht bald einen Exkurs nach Spanien! Lars Pape, dessen Rolle des Michi während des Specials so einiges erleben wird, gab im Gespräch mit RTL bereits einen Einblick in die besondere Folge: "Freut euch auf GZSZ in Spielfilmlänge mit einer unglaublich spannenden Geschichte voller überraschender Wendungen – und das alles vor einer traumhaften Kulisse."

Was eigentlich ein erholsamer Urlaub werden sollte, endet für Maren – gespielt von Eva Mona Rodekirchen (48) – und Michi in einer emotionalen Achterbahnfahrt: "Die Reise stellt ihre Beziehung auf eine harte Probe." Die Handlung zwischen den beiden Charakteren sei so intensiv gewesen, dass sie ihn auch privat aufgewühlt habe. "Das war eine der seltenen Situationen und Szenen, nach denen ich die Arbeit nicht einfach am Set lassen konnte und mich außerhalb der Dreharbeiten damit auseinandergesetzt habe. Pure Emotionen", verriet der 53-Jährige. Auch von Seiten des Senders wird eine "fesselnde Geschichte" mit "emotionalen Entwicklungen und überraschenden Gastauftritten" versprochen – ein gewisser Urlaubsflair soll dabei aber nicht zu kurz kommen.

Lars Pape feiert mit GZSZ große Erfolge. Aus einer eigentlich nur vorübergehenden Rolle bei dem RTL-Quotenhit wurde kurzerhand ein fester Platz im Hauptcast. Der gebürtige Düsseldorfer entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling, was ihm 2023 sogar eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre einbrachte. Nicht nur die Fans, auch der Familienvater ist happy mit seinem langfristigen Engagement bei der Kultserie. "Ich habe mich unglaublich darüber gefreut und bin sehr dankbar dafür", betonte er im Bild-Interview.

Anzeige Anzeige

RTL Lars Pape und Eva Mona Rodekirchen bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL Lars Pape bei einem Shooting von GZSZ

Anzeige Anzeige