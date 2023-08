Hat sie etwa abgeschaut? Cathy Hummels verteidigt ihre Marke

Sie will sich keine Schummelei unterstellen lassen! Cathy Hummels (35) ist nicht nur Moderatorin und stolze Mutter eines kleinen Jungen, sondern seit einigen Monaten auch Co-Founderin einer Schmuckmarke. Erst kürzliche brachte sie in ihrem Shop auch ihr eigene "Hummeldesign"-Linie raus. Doch jetzt wird ihr von Fans unterstellt, einige Designs kopiert zu haben und billige Produkte einfach teuer weiterzuverkaufen. Nun äußert sich Cathy selbst zu den Vorwürfen!

Gegenüber RTL bezieht die 35-Jährige Stellung. "Wir bieten in unserem Webshop sowohl selbst designte Produkte (unter der Rubrik ‘Hummel Kollektion’), als auch von uns gezielt ausgewählte, von Lieferanten bezogene Produkte an, die wir in Kollektionen zusammenstellen", erklärt Cathy. Die Produkte, die sie von Lieferanten bezieht, habe sie nicht kopiert. Diese Schmuckstücke seien eingekauft worden, was somit bedeutet, dass auch andere Unternehmen diese Produkte einkaufen können. Einige Kundinnen behaupteten zudem, die Accessoires seien nicht wie behauptet in Europa produziert worden, sondern in China. Dazu äußert sich Cathy bisher aber nicht.

Die Unternehmerin scheint sich von den Vorwürfen auch nicht runterziehen lassen zu wollen. Im Netz rührt sie weiter fleißig die Werbetrommel für ihre Schmuckkollektion. Doch dabei zeigt sie sich auch etwas nachdenklich. "Es könnt alles so einfach sein, ist es aber nicht", schreibt sie unter einem Instagram-Foto, auf dem sie ihre Accessoires trägt.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, selbsternannte "Boss-Barbie"

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de