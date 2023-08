Guido Maria Kretschmer bekommt Verdienstorden verliehen

Sein Engagement wird geehrt! Guido Maria Kretschmer (58) ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen TV-Landschaft. In seiner eigenen Show Shopping Queen kann der sympathische Designer mit seinem Humor und seinen lustigen Sprüchen überzeugen. Auch privat hat der Modeschöpfer das Herz am richtigen Fleck: Seit Jahren engagiert er sich für den guten Zweck. Dafür wird Guido Maria demnächst mit einem Verdienstorden geehrt.

Wie Bild berichtet, bekommt er am 22. August in der Düsseldorfer Staatskanzlei von Ministerpräsident Hendrik Wüst den Verdienstorden überreicht. Gemeinsam mit zwölf weiteren Bürgern wird Guido Maria für seinen herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl geehrt. Die Staatskanzlei begründet ihre Wahl mit der Popularität des Modedesigners, die er mit viel Herz und Engagement einsetze. "Seine aufrichtige Verbundenheit und Einsatzfreude" seien "ein leuchtendes Beispiel", wie Bekanntheit und Erfolg zum Wohle derjenigen genutzt werden könnten, die auf Hilfe angewiesen sind.

Guido Maria besitzt seit Jahren eine große Fangemeinde. Diese können ihrem Idol sogar ganz nah sein. "Ich bekomme meine eigene Wachsfigur im Madame Tussauds Berlin", verkündete er 2021 auf Instagram. Dazu postete er ein Foto, das ihn bei der Vermessung seiner Figur zeigt. "Bereits zu Beginn dieses Jahres gab es einen großen Termin, bei dem ich vermessen und jedes Detail von mir genauestens dokumentiert wurde, damit anschließend in London meine Wachsfigur angefertigt werden konnte", schrieb er dazu.

