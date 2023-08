Intimer Brief: Hatte Barack Obama Fantasien mit Männern?

Gewährt er hier etwa einen tiefen Einblick in seine junge Seele? Seit 1992 sind Barack (62) und Michelle Obama (59) bereits verheiratet. Rund zehn Jahre zuvor lernte der ehemalige US-Präsident während seiner Studienzeit am Occidental College in Los Angeles Alexandra McNear kennen und lieben. Damals schrieb der Politiker immer wieder poetische Briefe an seine damalige Freundin – dabei soll Barack ziemlich intime Zeilen verfasst haben.

Wie New York Post berichtet, sei jetzt ein intimer Brief von Barack an seine College-Liebe Alexandra aufgetaucht – und in denen offenbart der damals 21-Jährige angeblich schwule Fantasien. "In Bezug auf Homosexualität muss ich sagen, dass dies meiner Meinung nach ein Versuch ist, sich aus der Gegenwart zu entfernen. Vielleicht eine Weigerung, die endlose Farce des irdischen Lebens fortzusetzen. Ich liebe jeden Tag Männer – aber nur in der Fantasie", zitiert das Newsportal die besagten Passagen.

Barack soll in dem Brief zudem erklärt haben, dass er sich zu einem großen Teil androgyn fühle. "Aber wenn ich zum Körper zurückkehre, erkenne ich, dass ich zum Mann gemacht wurde, und körperlich im Leben entscheide ich mich, diese Möglichkeit zu akzeptieren", lautet es in dem Brief weiter. Bislang hat sich der 62-Jährige noch nicht dazu geäußert.

