Kate soll Prinz Harry mit "nächtlichen Anrufen" unterstützen

Prinzessin Kate (41) lässt Prinz Harry (38) nicht hängen. Nachdem der jüngere Bruder von Prinz William (41) Großbritannien und somit auch seiner Familie den Rücken gekehrt hatte, lief es für ihn alles andere als optimal. So folgte eine Schlappe auf die nächste. Dies soll dazu geführt haben, dass es dem Rotschopf aktuell gar nicht gut gehe. Wie britische Medien jetzt verlauten lassen, soll er in dieser Zeit vor allem zu einem Mitglied der royalen Familie Kontakt haben: Kate steht Harry mit regelmäßigen Anrufen zur Seite.

Offenbar will Kate das Drama hinter sich lassen. Ein Insider habe Closer verraten, dass die Prinzessin von Wales den 38-Jährigen ermutigte, sich nach den vergangenen "Rückschlägen" keine Sorgen zu machen. "Es bedeutet Harry sehr viel, dass sie ihn weiterhin unterstützt, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten", meint die Quelle zu wissen. Geplagt von tiefem Mitleid unterstütze Kate ihn "während ihrer nächtlichen Anrufe" mit Ratschlägen. "Es fällt [ihr] schwer, Harry dabei zuzusehen, wie er so viel Stress hat und Ablehnung erfährt", meint der Insider.

Auch privat soll es für den Duke of Sussex aktuell ganz und gar nicht rundlaufen. In den vergangenen Wochen machte das Gerücht die Runde, es würde zwischen ihm und Ehefrau Meghan kriseln. Wie ein Video zeigte, das The Sun vorlag, reiste Harry zuletzt nach Japan – von der einstigen Schauspielerin fehlte dabei jede Spur.

ActionPress Prinzessin Kate im Juli 2023

Getty Images Prinz Harry, 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

