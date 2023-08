Vor Buch-Release: Gibt Britney Spears ein Oprah-Interview?

Das dürfte wohl viele interessieren! Die Sängerin Britney Spears (41) steht derzeit mit ihren Memoiren in den Startlöchern: Im Oktober soll ihre Autobiografie "The Woman In Me" erscheinen und ihr bewegtes Popstarleben aus eigener Perspektive beleuchten. Während das Buch bereits mit Spannung erwartet wird, werden nun Gerüchte laut, die ein mögliches TV-Interview in den Raum werfen. Angeblich soll ausgerechnet TV-Legende Oprah Winfrey (69) Britney interviewen wollen!

The US Sun berichtet, dass sich mehrere TV-Sender und Streaming-Plattformen derzeit um ein exklusives Interview mit der Sängerin bemühen sollen – dafür soll Britney eine hohe Gage geboten werden. Angeblich sei auch die Moderatorin Oprah unter den Interessenten. Diese habe offenbar bereits im Jahr 2021 bei der "Toxic"-Sängerin angefragt, doch damals noch eine Absage erhalten.

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, hätten die Ex-Partner der Sängerin, Justin Timberlake (42) und Colin Farrell (47), Bedenken wegen der anstehenden Buchveröffentlichung. Die Quelle packte aus: "Deren Anwälte verlangten im Voraus Einsicht in ihr Buch und bestanden darauf, dass einige der Enthüllungen entfernt werden. Es gibt immer noch eine Menge verblüffender Geschichten, aber Justin und Colin waren sich darüber im Klaren, was über sie gesagt werden könnte."

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei der Pre-Grammy-Gala, 2017

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de