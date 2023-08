Wie nach Kampf: Britney Spears entsetzt von Botox-Ergebnis!

Ob sie das so schnell wiederholen wird? Die Sängerin Britney Spears (41) ist seit mittlerweile 25 Jahren eine Person des öffentlichen Lebens. Ihre treuen Fans standen in ihren beruflichen wie privaten Hochs und Tiefs treu hinter der Entertainerin. Mit diesen teilt die zweifache Mutter nun eine relativ private Information: Britney ließ sich beim Beauty-Doc Botox spritzen – doch nun bereut sie den Eingriff!

Auf Instagram zeigt sich die Blondine mit angeschwollener Stirn und hängenden Augenlidern. Britney findet, sie sehe nach der Botox-Behandlung aus, als hätte sie an einem Kampf teilgenommen: "So viel Geld zu bezahlen, um die ersten zwei Wochen so auszusehen, als hätte dich jemand verprügelt? Was ist der Sinn?" Auch wenn solche Szenarien in Filmen lustig seien, so kann die Sängerin wenig Komik in ihrer Situation verorten: "Nicht im richtigen Leben, wenn ein Auge schwarz und blau ist und viel höher als das andere. Ich habe geweint und mich gefragt: 'Wann geht das wieder weg?'"

Derzeit steht die Sängerin mit ihrer Autobiografie "The Woman In Me" in den Startlöchern. Auch wenn das Buch erst im Oktober erscheinen soll, so ist es bereits jetzt auf den Vorankündigungslisten zum Bestseller aufgestiegen. Es ist anzunehmen, dass Britney darin noch mehr Privates preisgeben wird als ihre Beauty-Behandlungen.

Britney Spears, August 2016 in New York City

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, Sängerin

