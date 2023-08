Hat Ann-Kathrin Götze schon einen Namen für zweites Baby?

Wie soll ihr Nachwuchs heißen? Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) hatten 2020 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen: Einen kleinen Jungen namens Rome. Nachdem zahlreiche Gerüchte die Runde gemacht hatten, bestätigten der Fußballer und die Influencerin kürzlich, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist Ann-Kathrin schon im achten Schwangerschaftsmonat – doch kurz vor der Geburt haben sie und Mario wohl noch keinen Namen für ihr Baby!

In einer Instagram-Fragerunde teilt die 33-Jährige mit, dass sie und ihr Mann sich noch nicht sicher sind, wie ihr zweiter Spross heißen soll. "Wir schwanken immer noch zwischen ein paar Namen", erklärt sie und fragt anschließend ihre Fans nach Ideen. "Wenn ihr mögt, sendet mir Namen und die Geschichte zu dem Namen. Ich freue mich immer über Inspiration", betont Ann-Kathrin.

Ihre Schwangerschaft genießt die Beauty in vollen Zügen. Auf die Frage, was sie daran am meisten schätze, antwortet Ann-Kathrin auch: "Die kleinen Tritte und solche Bilder, sodass man wirklich weiß, dass dieser kleine Mensch darin wächst." Dazu teilt sie ein Ultraschallfoto ihres Babys.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im Juni 2023

Getty Images Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin im September 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

