Im Leoparden-Bikini: Britney Spears tanzt an der Stange!

Britney Spears (41) gönnt ihren Fans mal wieder ein ganz besonderes Schmankerl. Die Tanzvideos der Sängerin sind mittlerweile fast legendär: Immer wieder teilt sie Clips im Netz, in denen sie sich vor der Kamera dreht und wild herumtanzt. Dabei darf es für den Popstar auch ruhig mal etwas weniger Kleidung sein. Nun zeigt Britney im knappen Bikini ihre Fähigkeiten an der Poledancestange.

In ihrem neusten Video auf Instagram tanzt sie an einer pinken Polestange. Ihr Bikini mit Leopardenmuster überlässt dabei wenig der Fantasie, wenn Britney sich zu den verruchten Zeilen des Nine-Inch-Nails-Songs "Closer" um die Stange dreht, ihre Beine um sie herumwindet und immer wieder in die Kamera strahlt. "Ich habe diese Polestange vor zwei Tagen bekommen und gestern Nacht habe ich sie zum ersten Mal ausprobiert", schreibt die Musikerin dazu. Ihren Fans scheint das zu gefallen: Die Kommentare sind zwar deaktiviert, aber der Post gefällt bereits einer halben Million Menschen.

Ob sich Britney mit dieser neuen Sportart wohl von dem Stress im Vorfeld ihres Buchrelease ablenkt? Ihre Memoiren "The Woman in Me" erscheinen am 24. Oktober. Darin will die Künstlerin mit ihrem Dasein als Prinzessin des Pops und ihrer jahrelangen Vormundschaft aufräumen.

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin

