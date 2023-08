Mit einem süßen Armband: Julia Roberts gedenkt ihrer Mutter

Julia Roberts (55) hat die Erinnerung an ihre Mama immer dabei. 2015 starb die Mutter der Schauspielerin mit 80 Jahren nach langer Krankheit. Ihr Talent hat ihre Tochter auf jeden Fall von Betty Lou Bredemus geerbt – diese führte nämlich eine Theaterschule in Georgia. In der Vergangenheit sprach Julia stets liebevoll von ihrer Mama und betonte, dass sie alles für ihre drei Kinder getan habe. Zu ihrem Geburtstag würdigt die "Pretty Woman"-Darstellerin Betty im Netz.

"Heute ist der Geburtstag meiner Mutter. Ich vermisse dich jeden Tag", schreibt Julia unter ihren neusten Post auf Instagram. Darauf schaut sie nachdenklich in die Ferne. Im Vordergrund steht aber ein süßes Detail an ihrem Handgelenk: Die Oscar-Gewinnerin trägt ein buntes Armband aus Perlen mit Buchstaben darauf, die aneinandergereiht das Wort Betty ergeben. So hat sie ihre Mama immer ganz nah bei sich.

Julia berichtete People, dass die Erinnerung an Betty für sie und ihre eigenen Kinder immer noch sehr lebendig sei. "Die Kinder reden sehr viel über sie", erzählte sie. Die 55-Jährige und ihr Ehemann Danny Moder (54) haben drei Kids, die alle das Glück hatten, ihre Oma noch kennenzulernen.

Julia Roberts im August 2023

Julia Roberts im Januar 2023

Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022

