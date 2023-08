Schmusefoto: Christina Luft und Luca Hänni total verliebt

Diese beiden haben sich einfach gesucht und gefunden. Bei Let's Dance hatte es 2020 bei Luca Hänni (28) und seiner Tanzpartnerin Christina Luft (33) so richtig gefunkt. Die Chemie übertrug sich vom Tanzparkett auf das restliche Leben – und inzwischen sind der Sänger und die Sportlerin längst in ihr erstes gemeinsames Haus gezogen und sogar verlobt. Verliebt sind sie trotzdem noch wie am ersten Tag: Im Netz teilt Luca mal wieder ein süßes Foto mit seiner Liebsten.

Auf Instagram postet er einen ganz natürlichen Schnappschuss mitten aus dem Leben des Paares. "Nach einem langen Studiotag gab es eine schöne Abkühlung in der Aare. Ein perfekter Sonntag", schreibt der DSDS-Gewinner zu dem Selfie. Darauf umarmt er Christina von hinten, sie kuschelt sich in seine Arme und die beiden lächeln in die Kamera.

Die Fans sind ganz begeistert von dem süßen Pärchenfoto. "Ihr beide seid einfach so süß! Schönes Foto, man sieht, wie glücklich ihr nach drei Jahren Beziehung noch miteinander seid", freut sich eine Userin. "So sehen glückliche Menschen aus" und "Einfach ein Traumpaar", stimmen ihr weitere zu.

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft auf der Hochzeit von Freunden, September 2021

