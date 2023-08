Ist Liz Hurleys Sohn Damian genauso diszipliniert wie sie?

Hat er keine Lust auf Disziplin? Damian Hurley (21) ist der Sohn von Schauspielerin Liz Hurley (58) und Filmproduzent Steve Bing (✝55). Im Jahr 2016 hatte er eine Rolle in der Serie Royals ergattert und startete 2018 zudem seine Modelkarriere. Damit tritt er in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter. Nun plaudert Damian aus, dass sein Lebensstil aber nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht!

In einem Interview mit Gala erzählt Liz, wie wichtig ihr Disziplin im Leben sei: "Ich achte sehr darauf, was ich esse, ich trinke keinen Alkohol und schlafe viel." Auf die Frage, ob er das von seiner Mutter geerbt habe, gibt der Schauspieler zu, dass er mit Disziplin nichts zu tun haben will. "Ich esse zu viel Pizza, ich trinke gerne ein Glas Weißwein und ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht", verrät er.

Doch auch wenn sich Liz und Damian beim Thema Disziplin etwas uneinig sind, sind die beiden sonst oft derselben Meinung. Die Frage, ob sie eifersüchtig auf Damiens zukünftige Freundin sein würde, verneint Liz. Sie betont, dass sie sich immer für ihren Sohn freue. Und ob er neidisch auf ihren Partner ist? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden nicht mag, den ich liebe. Wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack", ist die 58-Jährige überzeugt.

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian, November 2016

Getty Images Damian Hurley posiert

Instagram / damianhurley1 Damian Hurley im Juni 2021

