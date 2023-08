Mitten im Belästigungs-Skandal: Beyoncé unterstützt Lizzo!

Lizzo (35) wird der Rücken gestärkt! Die Musikerin steht seit einigen Wochen harten Vorwürfen gegenüber. Mehrere ehemalige Tänzerinnen werfen der "About Damn Time"-Interpretin vor, sie sexuell belästigt und gemobbt sowie ihre Macht bei der Arbeit missbraucht zu haben. Die mutmaßlichen Opfer reichten sogar eine Klage ein. Doch in dieser schweren Zeit bekommt die US-Amerikanerin auch Zuspruch: Ihre Kollegin Beyoncé (41) unterstützt Lizzo!

Während eines Konzerts in Atlanta spielte Queen B am Montag auch ihren Song "Break My Soul (The Queens Remix)", in dem sie zahlreiche Musikerinnen aufzählt. Auch Lizzos Name fiel in dem Track – und die Künstlerin legte noch einen drauf. "Ich liebe dich, Lizzo", rief sie in ihr Mikro, woraufhin die Zuschauer jubelten.

Damit setzte Beyoncé ein klares Zeichen – das hatte vor einigen Wochen noch ganz anders ausgesehen. Denn bei einer anderen Performance hatte sie den Namen von Lizzo nicht während ihres Songs genannt. Viele Fans waren daraufhin sicher gewesen, dass sie sich damit gegen die skandalträchtige Musikerin positionieren wolle.

Getty Images Lizzo im Juli 2023

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023

