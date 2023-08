Nach Belästigungsvorwürfen: Beyoncé streicht Lizzo aus Song!

Die ersten Promis distanzieren sich von Lizzo (35)! Die Musikerin ist seit einigen Jahren nicht mehr aus den Charts wegzudenken und ist für Hits wie "About Damn Time" und "Juice" bekannt. Doch kürzlich machten schockierende News die Runde: Die Sängerin wird von drei ehemaligen Background-Tänzerinnen wegen Machtmissbrauchs sowie sexueller Belästigung verklagt. Aus den schweren Vorwürfen zieht Musiklegende Beyoncé (41) nun eine Konsequenz und entfernt Lizzo aus ihrem Song "Break My Soul".

In einem Teil des Pop-Hits der "Crazy In Love"-Interpretin zählt sie 29 berühmte Schwarze Frauen auf. Neben Nicki Minaj (40) und Lauryn Hill (48) wird auch Lizzo genannt. Doch während Beyoncés Konzert in Boston am Dienstag ließ sie die "Truth Hurts"-Interpretin weg, kurz nachdem die Belästigungsklage publik gemacht worden war. Wie einige Videos auf Twitter zeigen, sang sie stattdessen Erykha Badu. Jedoch war Lizzos Name noch im Hintergrund auf der Leinwand zu lesen. Das lässt darauf schließen, dass Beyoncé erst kurz vorher entschied, den Text zu ändern.

Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, hatten drei ehemalige Tänzer der 35-Jährigen sie vor wenigen Tagen unter anderem wegen sexueller Belästigung angeklagt. Lizzo soll sie während eines Aufenthalts in Amsterdam dazu gezwungen haben, mit ihr eine Nackt-Show zu besuchen und die unbekleideten Tänzer dort zu berühren. Ihrer Aussage nach habe ihre Ex-Chefin damit gedroht, sie zu entlassen, wenn sie sich weigern.

