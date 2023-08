So viel hat Chethrin Schulze in Schwangerschaft zugenommen

Chethrin Schulze (31) gibt Einblicke in ihre Schwangerschaft. Die einstige Love Island-Teilnehmerin hatte ihre Beziehung im September 2022 öffentlich gemacht. Mit ihrem Partner scheint sich die Influencerin auch ziemlich sicher zu sein, denn die beiden verkündeten erst vor wenigen Monaten ihre erste Schwangerschaft. Seitdem lässt sie ihre Fans immer wieder an ihrem Schwangerschafts-Alltag teilhaben. So auch jetzt: Chethrin enthüllt, wie viel sie inzwischen zugenommen hat!

Das will jetzt ein neugieriger Fan während eines Q&As in ihrer Instagram-Story von der Blondine wissen. "Letzter Stand: acht Kilo", schreibt die Beauty. Einem weiteren User gewährt sie einen kleinen Blick in den Anfang ihrer Schwangerschaft, denn der wollte wissen, wie viel Chethrin im ersten Trimester zugenommen hatte. "Glaube drei Kilo oder so", antwortet die werdende Mama.

Doch wie sieht es eigentlich in Sachen Ehe aus? "Wir möchten beide [heiraten], aber aktuell nicht. Ich/Wir möchten unsere Hochzeit zu 100 Prozent genießen", erklärt Chethrin während der Fragerunde. Dennoch stehe schon fest, dass ihr Nachwuchs den Nachnamen seines Papas bekommen wird. "Aber ich bleibe öffentlich Chethrin Schulze – als Künstlername. Somit bleibt unsere Privatsphäre weiterhin geschützt", verrät sie.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2023

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund

