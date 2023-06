"Besonderer Moment": Chethrin Schulze spürt ihr Baby schon!

Chethrin Schulze (31) ist ganz emotional! Ende des vergangenen Monats hatte die ehemalige Love Island-Kandidatin besondere Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Sie und ihr Partner erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden Turteltauben müssen allerdings noch ein wenig Geduld haben, bis sie ihr Baby auf der Welt begrüßen dürfen – es wird wohl erst im November kommen. Doch jetzt freut sich Chethrin über einen besonderen Meilenstein!

"Wenn ich darüber rede, könnte ich schon wieder anfangen zu weinen, weil das so ein besonderer Moment für mich war", berichtet die Blondine in ihrer Instagram-Story. Sie habe beim Autofahren plötzlich ein Kitzeln in ihrem Bauch gespürt. "Und dann dachte ich: 'Ja klar. Das ist mein Baby'", freut sich die Influencerin. "Ich habe übelst angefangen zu weinen. Das ist so einer der Momente, die du nie vergisst. […] Es war einfach ein ganz besonderer Moment", meint Chethrin.

Ihre Schwangerschaft verkündete die werdende Mama ebenfalls auf Social Media – in einem Video. Darin waren unter anderem ein positiver Schwangerschaftstest und Ultraschallaufnahmen zu sehen. "Chethrini wird Mami. Die letzten vier Monate war es nicht ohne Grund sehr ruhig bei mir", schrieb die Influencerin stolz dazu.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Chethrin so emotional wurde? Ja, total! Nee, irgendwie nicht so… Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de