Victoria Beckham floh mit Harper vor Restaurantschlägerei!

Da musste Victoria Beckham (49) schnell reagieren. Die Designerin ist eine echte Vollblutmama. Mit ihrem Mann David Beckham (48) hat sie vier Sprösslinge: Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper Seven (12). Die stolzen Eltern unterstützen ihren Nachwuchs offenbar bei allem, was sie tun. Dass sie auch weiß, wann sie ihre Kinder beschützen muss, beweist Victoria jetzt: Sie reagierte blitzschnell, um ihre Tochter vor einer Schlägerei zu schützen.

In Miami wollten die Beckhams eigentlich nur zusammen mit Fußballer Lionel Messi (36), dessen Frau und weiteren Fußballern in dem Nobelrestaurant Gekko essen gehen. Doch wie Daily Mail berichtet, hielt sich in dem Lokal ein Gast auf, der heimlich Fotos von Kicker Lionel machen wollte. Die Security unterband das wohl, doch die Situation lief aus dem Ruder. Es kam zu einer Schlägerei. Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen, wie Victoria sofort reagierte und ihre Tochter Harper augenblicklich aus dem Restaurant und ins Auto eskortierte.

Und dabei hatte der Tag im US-Bundesstaat Florida so gut für die Familie Beckham angefangen. Harper wurde eine ganz besondere Ehre zuteil, denn sie hatte beim Spiel von Lionels Klub Inter Miami mit dem Weltfußballer einlaufen dürfen. Ein Moment, der vor allem ihren Vater und ehemaligen Fußballstar David stolz machte. "Bringt Menschen in Miami und überall in den USA zum Lächeln. Mein wunderschönes Mädchen", hatte er bei Instagram geschrieben.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Tochter Harper Seven

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham und David Beckham im April 2023

Getty Images Lionel Messi und Harper Seven Beckham im August 2023

