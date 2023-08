David Beckhams Tochter Harper Seven läuft mit Messi ein

David Beckham (48) ist total stolz! Seit fast dreißig Jahren geht der ehemalige Fußballer gemeinsam mit Victoria Beckham (49) durchs Leben. Das Traumpaar krönte sein Liebesglück mit der Geburt ihrer vier Kinder. Nach den Söhnen Brooklyn (24), Romeo (20) und Cruz (18), begrüßten sie ihre einzige Tochter Harper Seven (12) auf der Welt. Diese konnte sich kürzlich auf ein ganz besonderes Ereignis freuen: Harper durfte gemeinsam mit Lionel Messi (36) einlaufen.

"Bringt Menschen in Miami und überall in den USA zum Lächeln. Mein wunderschönes Mädchen. Das schönste Lächeln", schrieb ihr stolzer Papa David auf Instagram. Auf dem Foto ist seine zwölfjährige Tochter zu sehen, die Hand in Hand mit Messi den Rasen des Fußballplatzes betritt. Harper kann ihr Glück kaum fassen und lächelt zufrieden. Der Fußballstar steht derzeit bei Inter Miami unter Vertrag. Den Verein hat unter anderem David mitgegründet. Der stolze Papa war vermutlich auch die treibende Kraft, dass Harper mit dem Weltfußballer einlaufen konnte.

Im Gegenteil zur jüngsten Beckham-Tochter sind die Fans in den Kommentaren nicht so begeistert vom Auftritt der beiden. "Bekommen auch lokale Fans die Möglichkeit, mit Messi einzulaufen, oder sind es nur Prominente und die Kinder der Besitzer?", fragt sich ein Follower. "Es hätte jemand, der nicht so privilegiert ist, die Erinnerung seines Lebens haben sollen. Außerdem ist sie ein bisschen alt, um ein Maskottchen zu sein", kritisiert ein anderer User.

Instagram / victoriabeckham David, Harper und Victoria Beckham, Juli 2023

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham in Versailles, Juni 2023

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham und David Beckham im März 2023

